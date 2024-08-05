В Украине запускают проект по трудоустройству ветеранов на госслужбу

Министерство по делам ветеранов запускает проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на государственной службе – е-карту. Сервис уже доступен на платформе е-Ветеран.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Отмечается, что е-карта вакансий визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.

Как сообщают в ведомстве, проект вводится с целью облегчить ветеранам и ветеранкам процесс поиска работы и содействовать их трудоустройству на государственную службу.

На данный момент на е-Карте размещено 170 вакансий, которые обновляются ежечасно.

"Пользователи могут выбрать для себя вакансии в разных регионах страны, а также получить подробную информацию о функциональных обязанностях, требованиях к кандидатам, уровне заработной платы и контактах для обратной связи, перейдя к вкладке "Таблица"", — подчеркивают в Минветеранов.

Там добавляют, что более 17% штата ведомства – это ветераны и ветеранки, члены их семей и семей погибших, действующих военнослужащих, бывшие военнопленные.

Интеграция ветеранов

Добавим, ветераны и ветеранки - мощная сила для развития украинской экономики, ведь их опыт и навыки, полученные на войне, нужны работодателям. В свою очередь, бизнес, который будет трудоустраивать ветеранов и ветеранок на работу, должен обеспечить не только рабочее место, но и создать комплексные программы для интеграции этих людей в рабочую среду.

По данным Work.ua, более 60% компаний никогда не имели опыта нанимать ветеранов и лиц, причастных к ветеранской политике, хотя и открыты для этого процесса.

Только у 10% работодателей в разделе о карьере на официальном сайте есть информация о готовности брать на работу ветеранов, а у 32% о том, как компания поддерживает ВСУ. Также 8% компаний среди команд рекрутеров имеют ветеранов на этой позиции.

У 78% работодателей нет обучающих программ для рекрутеров, где бы была раскрыта базовая информация о военных навыки ветеранов и иерархия Вооруженных сил, помогающих больше понять опыт военных и ветеранов.

Несмотря на то, что 60% работодателей имеют вакансии, при закрытии которых предпочитает ветеранов, только 25% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов.