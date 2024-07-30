37 ветеранов получат гранты на развитие бизнеса на сумму 18,5 млн. грн

Еще 37 ветеранов и их супругов стали победителями тринадцатой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов в рамках программы "Собственное дело". Они получат в общей сложности 18,5 млн грн на начало или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

С начала действия этого направления программы уже 837 ветеранов и супругов получили положительное решение о предоставлении гранта на общую сумму почти 400 млн грн. Треть из них откроют новый бизнес, другие взяли грант на развитие существующих компаний.

"Самые востребованные гранты до полумиллиона гривен — такие суммы получат около 70% грантеров", - отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Среди победителей тринадцатой волны — 23 участника боевых действий и 14 членов их семей. 24 получателя грантов получили суммы до 500 тыс. грн, 8 – до 250 тыс. грн, 5 – до 1 млн грн.

Какие области в лидерах

Больше грантополучателей из Ровенской, Сумской, Винницкой, Киевской и Ивано-Франковской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели – оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания, сельское хозяйство.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тыс грн, до 500 тыс грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс грн и до 500 тыс грн — для второго супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта от 500 тыс грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

О программе "Собственное дело"

Грантовая программа "Собственное дело" — одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа реализуется в рамках правительственного проекта "Работа" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Действие".

Информацию о получении гранта по программе "Собственное дело" можно найти на сайте программы https://vlasnaspravagrant.com.ua/ .

Всего за более двух лет действия программы ее победителями стали 18,5 тысячи украинцев, в их бизнес государство инвестирует 4,4 млрд грн. При этом будут созданы около 40 тысяч новых рабочих мест для украинцев во всех регионах. 20% из победителей взяли средства на открытие бизнеса, другие – расширяют действующие предприятия, овладевают новыми направлениями.

Напомним, по грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Через два года действия программы ее победителями стали почти 18 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует через гранты более 4 млрд. грн.

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