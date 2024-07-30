37 ветеранів отримають гранти на розвиток бізнесу на суму 18,5 млн грн

Ще 37 ветеранів та їхніх подружжя стали переможцями тринадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів у рамках програми "Власна справа". Вони отримають загалом 18,5 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Від початку дії цього напрямку програми вже 837 ветеранів та їхніх подружжя отримали позитивне рішення про надання гранту на загальну суму майже 400 млн грн. Третина з них відкриють новий бізнес, інші взяли грант на розвиток існуючих компаній.

"Найбільше затребувані гранти до пів мільйона гривень - такі суми отримають близько 70% грантерів", — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед переможців тринадцятої хвилі — 23 учасники бойових дій та 14 членів їхніх родин. 24 отримувачі грантів отримали суми до 500 тис. грн, 8 — до 250 тис. грн, 5 — до 1 млн грн.

Які області в лідерах

Найбільше грантоотримувачів з Рівненської, Сумської, Вінницької, Київської та Івано-Франківської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, сільське господарство.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис грн, до 500 тис грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис грн та до 500 тис грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Про програму "Власна справа"

Грантова програма "Власна справа" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Програма реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Загалом за понад два роки дії програми її переможцями стали 18,5 тисяч українців, в їх бізнес держава інвестує 4,4 млрд грн. При цьому буде створено близько 40 тисяч нових робочих місць для українців в усіх регіонах. 20% з переможців взяли кошти на відкриття бізнесу, інші – розширюють діючі підприємства, опановують нові напрямки.

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

За два роки дії програми її переможцями стали майже 18 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує через гранти понад 4 млрд грн.

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