54 ветерани та їхні подружжя отримають гранти на розвиток бізнесу на 25 млн грн

За результатами дванадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів у 2024 році, визначено 54 нових переможця, які отримають 25 мільйонів гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом з початку ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 800 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти на загальну суму 368 мільйонів гривень.

Заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, у дванадцятій хвилі ветеранського компоненту програми "Власна справа" 54 переможця отримають 25 мільйонів гривень на розвиток свого бізнесу. Реалізація їхніх бізнес-проєктів створить півтори тисячі нових робочих місць.

Вона додала, що більшість переможців запросили на свої проекти гранти до пів мільйона гривень. Гранти отримують як ветерани, так і їхні подружжя – 40% грантів було надано дружинам або чоловікам учасників бойових дій.

Серед 54 переможців останньої хвилі подачі заяв 25 осіб є учасниками бойових дій, а 29 – членами їхніх сімей. Більшість, 42 переможця, отримали гранти до 500 тисяч гривень, 10 – до 250 тисяч гривень, і 2 – до 1 мільйона гривень.

Згідно з повідомленням, найбільше отримувачів грантів з Вінницької, Київської, Львівської та Житомирської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, включають оптову та роздрібну торгівлю, переробну промисловість, тимчасове розміщення та організацію харчування.

Які умови програми

Згідно з умовами програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень та до 1 мільйона гривень для ветеранів за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тисяч гривень та до 500 тисяч гривень для подружжя ветеранів за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше трьох років. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування, де отримувач має вкласти 30% власних коштів, а 70% надає держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Про урядовий проєкт "єРобота"

Урядовий проєкт "єРобота" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики "Зроблено в Україні".

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийняття заявок на всі напрямки програми "єРобота триває". Подача заявки здійснюється через портал "Дія".

За два роки дії програми її переможцями стали майже 18 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує через гранти понад 4 млрд грн.