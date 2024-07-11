54 ветерана и их супруги получат гранты на развитие бизнеса на 25 млн грн

По результатам двенадцатой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов в 2024 году, определено 54 новых победителя, которые получат 25 миллионов гривен для начала или развития собственного бизнеса.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В общей сложности с начала ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" 800 ветеранов и членов их семей получили гранты на общую сумму 368 миллионов гривен.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, в двенадцатой волне ветеранского компонента программы "Собственное дело" 54 победителя получат 25 миллионов гривен на развитие своего бизнеса. Реализация их бизнес-проектов создаст полторы тысячи новых рабочих мест.

Она добавила, что большинство победителей пригласили на свои проекты гранты до полумиллиона гривен. Гранты получают как ветераны, так и их супруги – 40% грантов были предоставлены женам или мужьям участников боевых действий.

Среди 54 победителей последней волны подачи заявлений 25 человек являются участниками боевых действий, а 29 – членами их семей. Большинство, 42 победителя, получили гранты до 500 тысяч гривен, 10 – до 250 тысяч гривен, и 2 – до 1 миллиона гривен.

Согласно сообщению, больше всего получателей грантов из Винницкой, Киевской, Львовской и Житомирской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели, включают в себя оптовую и розничную торговлю, перерабатывающую промышленность, временное размещение и организацию питания.

Какие условия программы

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также их супруги могут получить следующие гранты:

до 250 тысяч гривен, до 500 тысяч гривен и до 1 миллиона гривен для ветеранов при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тысяч гривен и до 500 тысяч гривен для супругов ветеранов при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

Для получения гранта от 500 тысяч до 1 миллиона гривен ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее трех лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании, где получатель должен вложить 30% собственных средств, а 70% предоставляет государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Действие" вместе с бизнес-планом.

О правительственном проекте "еРабота"

Правительственный проект "еРабота" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", который реализуется на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в рамках экономической политики "Сделано в Украине".

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Принятие заявок на все направления программы "еРабота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал "Дія".

За два года действия программы победителями стали почти 18 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует через гранты более 4 млрд грн.