Четверть украинских компаний "стесняются", что отдают предпочтение ветеранам при найме — опрос

98% украинских компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме на работу, однако лишь 76% готовы указывать это открыто при публикации информации о вакансиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Work.ua.

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Так, 46% опрошенных компаний сообщили, что уже имеют ветеранов войны с Россией в своих командах. Больший процент показывает средний и крупный бизнес в сферах строительства, транспорта и здравоохранения.

58% компаний ответили, что готовы отдавать ветеранам предпочтение при приеме на работу на все вакансии, если у кандидата есть равные профессиональные качества с другими претендентами. Еще 40% работодателей готовы делать это на избранные должности, а 2% – не готовы совсем.

При этом 88% из компаний, которые на момент опроса трудоустроенных ветеранов не имели, заявили о планах нанимать их. Однако отмечается, что процент тех, кто не готов давать ветеранам преимущества при устройстве на работу, среди них выше.

О готовности открыто декларировать в вакансиях преимущество для ветеранов при трудоустройстве сообщили 76% опрошенных работодателей. Наиболее распространенная категория таких вакансий – рабочие (о преимуществе для ветеранов заявили 45%).

38% компаний говорят, что будут давать им преимущество на все категории вакансий. 35% отметили такое предпочтение для интеллектуальных должностей, 26% – административных, 19% – руководящих, 19% – сервисных, 16% – креативных.

Вызовы и предпочтения от найма ветеранов

43% компаний заявили, что не видят никаких барьеров в процессе предпочтения ветеранам при найме. Однако другие работодатели указали на ряд вызовов, среди которых наиболее распространены:



потеря квалификации во время войны (24%): часть ветеранов может испытывать проблемы с восстановлением профессиональных навыков, требующих дополнительного обучения или адаптации; недостаточность квалификации (24%): хотя ветераны имеют практический опыт, иногда их навыки не отвечают требованиям конкретных вакансий; адаптация к корпоративной культуре (20%): для ветеранов, привыкших к специфическим условиям службы, может быть сложно адаптироваться к гражданской рабочей среде.

По наблюдениям Work.ua, работодатели отмечают и ряд преимуществ, которые приносят ветераны в рабочую среду. Они воспринимаются как дисциплинированные, ответственные, стрессоустойчивые и лидерские личности, обладающие навыками, которые могут быть полезны как на рабочих, так и на руководящих должностях.

"Эти качества важны в работе, где необходима способность работать в стрессовых ситуациях, быстро принимать решения и эффективно управлять командой. Более того, ветераны часто имеют высокую мотивацию и преданность работе, что делает их очень ценными членами любой команды", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что для ветеранов остаются определенные вызовы, связанные с адаптацией к корпоративной культуре, потерей квалификации или недостаточной подготовленностью к специфическим вакансиям.

В этой связи подчеркивается важность продолжать работу по повышению информированности о возможностях трудоустройства ветеранов, в частности через образовательные кампании, а также создавать программы сопровождения ветеранов после службы как на рабочем месте, так и в гражданской жизни.

Опрос был проведен среди 529 компаний разных отраслей и размеров. Выборка включала как малые компании с численностью до 10 человек (16%), так и крупные с более чем 1 тысячей работников (6%). Еще в 13% работает от 250 до 1 тысячи человек, в 34% – от 50 до 250, в 30% – от 10 до 50.

Больше всего было компаний, представляющих оптовую торговлю, дистрибуцию, импорт и экспорт (55), розничную торговлю (53), строительство и архитектуру (51), однако в исследовании приняли участие представители всех отраслей.