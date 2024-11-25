Около 70% ветеранов стремятся открыть свой бизнес - исследование

Почти 70% украинских ветеранов и ветеранок стремятся открыть свое дело. Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

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Результаты опроса:

· 68,8% респондентов выразили заинтересованность в предпринимательстве;

· 9,4% уже имеют собственное дело;

· 9,9% видят себя в роли наемного работника;

· 7,9% не хотят иметь собственный бизнес.

"Результаты шестого онлайн-опроса ветеранов показывают, что все больше защитников и защитниц хотят заниматься собственным делом", — подытожила и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Нина Роговец.

Программа "Власна справа" для ветеранов

В Украине участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены их семей могут получить грант на собственное дело. Данная программа – это безвозвратная, беспроцентная государственная помощь физическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, относящимся к указанным категориям лиц, на создание или развитие собственного бизнеса.

Размер гранта не имеет минимального предела и может составлять:

Для члена семьи (супруга, жены):

· до 250 тыс. грн – если создается одно рабочее место;

· от 250 тыс. до 500 тыс. грн – если создается два рабочих места.

Для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП:

· до 250 тыс. грн — создается одно рабочее место;

· от 250 тыс. до 500 тыс. грн – создается два рабочих места;

· от 500 тыс. до 1 млн грн - создается четыре рабочих места.

Напомним, по данным другого недавнего опроса, 98% украинских компаний выражают готовность отдавать предпочтение ветеранам при найме на работу. Однако только 76% готовы открыто указывать эту информацию при публикации вакансий.