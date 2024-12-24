Ветеранские гранты для начала собственного дела станут доступнее

Кабинет министров принял решение, которое делает получение грантов для начала собственного дела ветеранами более доступным.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 24 декабря.

Он рассказал, что правительство приняло постановление, которое даст защитникам возможность выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые в течение указанного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также постановление предусматривает трудоустройство лиц на созданные рабочие места согласно обязательному условию договора гранта на срок не менее 24 месяцев в течение 36-месячного периода, или 48 месяцев в течение 60-месячного периода, или 72 месяца в течение 84-месячного периода (в соответствии с выбранным получателем сроком реализации проекта).

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин уделяет большое внимание поддержке развития ветеранского бизнеса, основывая различные программы. Так, в частности, уже 1100 ветеранов и их родных получили более 500 млн грн грантовых средств для старта и развития бизнеса.

Премьер-министр также напомнил, что более 22 тыс. микрогрантов выдало государство гражданам для начала собственного дела. Около 1,2 млрд грн грантов выдано аграриям на тепличное хозяйство и садоводство. В частности, всячески поддерживаются предприниматели в рамках обновленной комплексной программы "Сделано в Украине".

Программа "Власна справа" для ветеранов

В Украине участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены их семей могут получить грант на собственное дело. Эта программа – это безвозвратная, беспроцентная государственная помощь физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, относящимся к указанным категориям лиц, на создание или развитие собственного бизнеса.

Размер гранта не имеет минимального предела и может составлять:

Для члена семьи (супруга, супруги):

до 250 тыс. грн – если создается одно рабочее место;

от 250 тыс. до 500 тыс. грн – если создается два рабочих места.

Для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП:

до 250 тыс. грн – создается одно рабочее место;

от 250 тыс. до 500 тыс. грн – создается два рабочих места;

от 500 тыс. до 1 млн грн – создаются четыре рабочих места.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Подать заявку на грант можно по ссылке.