По завершении российско-украинской войны до 25% ветеранов будут владельцами собственного бизнеса

Сразу отмечу, что когда я говорю о ветеранах, я говорю и об их семьях, и о семьях погибших, пропавших без вести и пленных. В начале года ожидалось, что таких людей будет около 5 миллионов человек, однако в Стратегии ветеранской политики до 2030 года, недавно утвержденной Кабинетом Министров Украины, фигурирует уже цифра 9 миллионов человек, а это почти 35 % населения Украины.

Адаптация большого количества защитников и защитниц Украины к гражданской жизни после демобилизации – задача государства. Понимая национальные особенности украинцев, прогнозирую успешность государственной инвестиции в развитие ветеранских предпринимательских инициатив как долгосрочную инвестицию в человеческий капитал Украины.

Украинцы как нация достаточно активны в предпринимательских инициативах. Эта активность сохраняется на протяжении всей русско-украинской войны. В целом по миру предпринимательской деятельностью занимаются до 15% людей. Но я думаю, что среди украинских ветеранов этот процент будет достигать 25% и само создание собственного бизнеса, стартапов даст им возможность переключиться с военных на бизнес цели и развиваться в гражданской жизни. Получая, что немаловажно, доход, который они получали на военной службе.

Нужно реально понимать, что сейчас на гражданском рынке сбалансированный доход можно получать либо работая на крупные системные компании, либо на нескольких работах, как фрилансер, либо открывая свой бизнес.

Когда я писал законопроект "О ветеранском предпринимательстве", я много общался с ветеранами-предпринимателями, которые все свое время тратят на развитие собственного бизнеса и, параллельно, на помощь собратьям в окопах (дронами, оборудованиями, донатами, едой). Именно это для них есть отдельная мотивация для прибыльности.

Я в восторге не только от мотивации ветеранов, но и от запускаемых ими проектов — это и фермерские хозяйства, мясные производства, изготовление травяных чаев, сувениров, ножей, пошив вышиванок. Ну и, конечно, дроны, сейчас без них некуда. Радует вовлечение собратьями в ветеранские бизнесы других собратьев — их учат, показывают пример, помогают инвестициями.

Если говорить о существующих программах развития ветеранского бизнеса, то сейчас, мы можем говорить, что программы развития ветеранского бизнеса введены только на общегосударственном уровне и реализуются через Украинский ветеранский фонд, Государственные центры занятости, Министерство аграрной политики, а также через частные инициативы от крупных корпораций. В Украине, к сожалению, только у крупных городов есть бюджеты для поддержки ветеранских инициатив. Надеюсь, что после Победы развитие общин выйдет на новый уровень и общегосударственная экономическая поддержка ветеранов будет способствовать взаимному развитию и ветеранского предпринимательства и общины.

На сегодняшний день действуют две программы поддержки ветеранского бизнеса.

Одна от Украинского ветеранского фонда, которая касается выдачи грантов для уже действующих ветеранских бизнесов. В них также есть люди, которые консультируют ветеранов по получению грантов и ведению бизнеса.

Вторая программа – от Министерства экономики Украины, реализуемого через Государственную службу занятости. Это программа кредитования от 250 тыс. до 1 млн с обязательным трудоустройством ветеранов.

Я знаю, что в Полтавской области ветераны объединились с бизнес-ассоциацией. Они вместе с ОО «Базука» консультируют собратьев по всем вопросам, которые могут касаться бизнеса.

В Одессе начат проект "Молодые ветераны", работающий по алгоритму отбора ветеранов до 25 лет для предоставления им грантов на собственный бизнес.

Некоторые высшие учебные заведения предлагают консультирование по бизнесу тоже.

Верховная Рада также может помочь в развитии ветеранского бизнеса. Нужно как можно быстрее принять законопроект "О ветеранском предпринимательстве". Это, в свою очередь, позволит Правительству оперировать соответствующим понятием и формировать программы поддержки ветеранского бизнеса, четко на каждый бюджетный год внедряя различные формы поддержки.

На самом деле, этот законопроект возник не сразу. Я начал свою работу для ветеранов по вопросам их реабилитации и восстановления психического здоровья. я необходимо внедрять программы возвращения к социальной жизни и формировать достойный доход для каждого ветерана

Предпринимательство – это одновременно и возможность дохода, и риск, и необходимость перемен. Это элемент социальной адаптации. Потому я не мог не заняться с друзьями и ветеранами написанием законопроекта.