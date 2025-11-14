Запланована подія 2

Як фрілансеру платити податки за роботу на іноземних замовників

В Україні налічувалось близько мільйона фрілансерів.

Пандемія коронавірусу, а згодом і повномасштабна війна стали потужними каталізаторами зростання попиту на віддалену роботу. Разом із цим різко збільшилась кількість людей, які обирають фріланс — працюють на себе та беруть замовлення з-за кордону. Онлайн-сервісі Freelancehunt свідчить, що за підсумками 2024 року в Україні нараховували вже майже мільйон фрілансерів.

Однак на відміну від ІТ-сфери, де більшість спеціалістів працюють як ФОПи, значна частина фрілансерів досі не розуміє, як правильно та законно сплачувати податки з доходів від іноземних клієнтів.

Про найпростіші та законні способи отримувати оплату від іноземних замовників, а також про те, як правильно оформлювати ділові відносини, Delo.ua розповіли юристи компанії NASLEDIUM.

Як зареєструвати ділові відносини 

Найбільш простий і безпечний спосіб отримувати оплату з-за кордону — зареєструватися як ФОП на спрощеній системі, кажуть у NASLEDIUM. У цьому випадку фрілансер виставляє іноземному клієнту рахунок або акт виконаних робіт, а оплата надходить на підприємницький рахунок ФОП, бажано у валюті.

Юристи наголошують: важливо зберігати документи — договір, інвойси, акти. Це допоможе підтвердити дохід у разі запиту податкової. Також потрібно дотримуватися вимог валютного законодавства під час отримання коштів.

Чи можна працювати без ФОП

Працювати без реєстрації фізичної особи-підприємця не заборонено, але має більше ризиків. У такому разі фрілансер вважається фізичною особою, яка зобов’язана декларувати дохід у річній декларації та сплачувати ПДФО 18%, військовий збір 1,5%, а інколи й ЄСВ.

"Це допустимий варіант для невеликих доходів, але податкове навантаження значно вища, а юридичних ризиків — більше", — пояснюють в NASLEDIUM.

Яку групу ФОП обрати фрілансеру

Для роботи з іноземними клієнтами оптимальним варіантом є ФОП III групи. Він дозволяє співпрацювати з іноземними компаніями та має прості правила оподаткування. Фрілансеру потрібно лише контролювати ліміти доходу, правильно обрати КВЕДи та дотримуватися умов спрощеної системи.

Які податки сплачує ФОП-фрілансер

Юристи нагадують, що для ФОП на спрощеній системі діє базовий набір платежів:

  • Єдиний податок — 5% від доходу (для III групи без ПДВ);
  • ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати щомісячно, навіть за відсутності доходу;
  • Військовий збір — застосовується лише в певних випадках, залежно від системи оподаткування.

Чи можна отримувати оплату просто на картку

У такому випадку фрілансер зобов’язаний задекларувати дохід як фізособа та сплатити ПДФО 18% + 1,5% військового збору. Це складніше документально і суттєво дорожче, ніж робота через ФОП.

Якщо платять криптовалютою

Найбезпечніший спосіб — банківський рахунок ФОП. Оплата криптою можлива, але має низку податкових і юридичних нюансів, зокрема щодо конвертації та підтвердження походження коштів. Юристи не радять обирати криптовалюту як основний спосіб отримання доходу.

PayPal, Wise, Revolut — потрібно декларувати

Доходи, отримані через міжнародні платформи, також підлягають декларуванню. Це не змінює суті: для податкової важливий сам факт отримання доходу, а не спосіб переказу. Фрілансеру варто зберігати виписки та договірні документи, а також дотримуватися валютних правил банку.

Нагадаємо, уряд запровадив нові гранти до 1 млн грн для фрілансерів та креативних компаній.

Автор:
Алік Сахно