Какие налоги стали основным источником наполнения местных бюджетов

В январе-сентябре текущего года в местные бюджеты поступило 358,2 млрд грн. Это на 15,2%, или на 47,4 млрд грн больше соответствующего показателя 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, основные источники наполнения местных бюджетов:

налог на доходы физических лиц – 214,1 млрд грн (+16,9% к январю – сентябрю прошлого года);

единый налог – 55,9 млрд грн (+11,4%);

налог на имущество – 43,3 млрд грн (+16,2%);

налог на прибыль предприятий – 21 млрд грн (+5%);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,6 млрд грн (+38,3 %);

экологический налог – 1,2 млрд грн (+11,1%);

туристический сбор – 0,2 млрд грн (+35,7%);

сбор за места для парковки транспортных средств – 0,16 млрд грн (+24,2%).

"Это результат ответственной работы бизнеса и граждан, которые добросовестно платят налоги. И это не просто средства, это ресурс для развития общин даже в условиях войны. И мы как налоговая делаем все, чтобы администрирование этих процессов было прозрачным и удобным, а поступления в местные бюджеты стабильными и постоянно росли", - добавила Карнаух.

Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, в августе – 100,1%.