Які податки стали основним джерелом наповнення місцевих бюджетів

Протягом січня – вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2 %, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, основні джерела наповнення місцевих бюджетів:

податок на доходи фізичних осіб – 214,1 млрд грн (+16,9 % до січня – вересня минулого року);

єдиний податок – 55,9 млрд грн (+11,4 %);

податок на майно – 43,3 млрд грн (+16,2 %);

податок на прибуток підприємств – 21 млрд грн (+5 %);

акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) – 1,6 млрд грн (+38,3 %);

екологічний податок – 1,2 млрд грн (+11,1 %);

туристичний збiр – 0,2 млрд грн (+35,7 %);

збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – 0,16 млрд грн (+24,2 %).

"Це результат відповідальної роботи бізнесу і громадян, які сумлінно сплачують податки. І це не просто кошти, це — ресурс для розвитку громад навіть в умовах війни. І ми як податкова робимо все, щоб адміністрування цих процесів було прозорим та зручним, а надходження до місцевих бюджетів стабільними та постійно зростали", – додала Карнаух.

Зауважимо, ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9 %, у серпні – 100,1 %.