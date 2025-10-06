Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Соціальні внески зростають: за січень–вересень 2025 року надходження ЄСВ збільшились майже на чверть

єсв, податки
Платники сплатили 479,2 млрд грн ЄСВ за дев’ять місяців 2025 року / Depositphotos

Протягом січня – вересня 2025 року платники податків перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 21,9% або 86,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли сума надходжень становила 393 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Нагадаємо, роботодавці сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення соціальних фондів, із яких фінансуються державні програми соціального страхування, пенсійні виплати та матеріальна допомога громадянам.

Розподіл зібраних коштів здійснює Державна казначейська служба України відповідно до напрямів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (як на спрощеній, так і на загальній системах оподаткування), а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Хто звільняється від сплати ЄСВ:

  • ФОП, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
  • наймані працівники, за яких внесок сплачує роботодавець;
  • пенсіонери;
  • особи з інвалідністю, які тримують пенсію або соціальну допомогу;
  • мобілізовані громадяни — на весь період військової служби;
  • підприємці на загальній системі без отриманого доходу.

Також нагадаємо, що з 27 вересня 2025 року в Україні почали діяти нові правила реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Вони затверджені постановою Кабінету міністрів №1048 від 26 серпня 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко