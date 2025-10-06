Социальные взносы растут: за январь-сентябрь 2025 года поступления ЕСВ увеличились почти на четверть

В январе-сентябре 2025 года налогоплательщики перечислили 479,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 21,9% или 86,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда сумма поступлений составила 393 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Напомним, работодатели платят 22% единого взноса за наемных работников. Эти средства являются основным источником наполнения социальных фондов, из которых финансируются государственные программы социального страхования, пенсионные выплаты и материальная помощь гражданам.

Распределение собранных средств осуществляет Государственная казначейская служба Украины в соответствии с направлениями обязательного государственного социального страхования.

С 1 января 2025 г. физические лица-предприниматели (как на упрощенной, так и на общей системах налогообложения), а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Кто освобождается от уплаты ЕСВ:

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

наемные работники, за которых взнос уплачивает работодатель;

пенсионеры;

лица с инвалидностью, удерживающие пенсию или социальную помощь;

мобилизованные граждане – на весь период военной службы;

предприниматели в общей системе без полученного дохода.

Также напомним, что с 27 сентября 2025 года в Украине начали действовать новые правила регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Они утверждены постановлением Кабинета Министров №1048 от 26 августа 2025 года.