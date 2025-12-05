Запланована подія 2

Налоговые лидеры 2025 года: кто вошел в список ответственных плательщиков

налоги
Украинские компании, уплатившие больше налогов / Shutterstock

По состоянию на ноябрь 2025 г. в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения законодательства вошли 7 638 субъектов хозяйствования. За январь-ноябрь эти компании перечислили в сводный бюджет 252,5 млрд грн. Это 13% от общего объема налоговых платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр налоговой службы.

О добросовестных налогоплательщиках

Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения законодательства по состоянию на ноябрь 2025 увеличился на 489 субъектов хозяйствования, или почти на 7% по сравнению с августом.

В список вошли 7073 юридических лица и 565 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Среди юридических лиц:

  • 4056, работающих на общей системе налогообложения;
  • 326 – резиденты "Дія Сити",
  • 1714 – плательщики единого налога ІІІ группы;
  • 977 – плательщики единого налога IV группы.

Среди ФЛП:

  • 57 работают на общей системе налогообложения;
  • 508 – плательщики единого налога ІІІ группы.

Всем плательщикам, включенным в Перечень, 1 декабря 2025 отправлено информационные сообщения в электронный кабинет. По желанию они могут отказаться от обнародования своих данных на вебпортале ДПС, подав соответствующее сообщение в электронной форме.

Напомним, ЕСВ демонстрирует стабильный рост. Так, за 11 месяцев 2025 года в бюджет поступило более 593,1 млрд. грн., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько