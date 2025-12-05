Податкові лідери 2025 року: хто увійшов до списку найвідповідальніших платників

Станом на листопад 2025 року до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання законодавства увійшли 7 638 суб’єктів господарювання. За січень–листопад ці компанії перерахували до зведеного бюджету 252,5 млрд грн. Це 13 % від загального обсягу податкових платежів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр податкової служби.

Про добросовісних платників податків

Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання законодавства станом на листопад 2025 року збільшився на 489 суб’єктів господарювання, або майже на 7% порівняно із серпнем.

До списку увійшли 7 073 юридичні особи та 565 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Серед юридичних осіб:

4056 працюють на загальній системі оподаткування;

326 – резиденти "Дія Сіті",

1 714 – платники єдиного податку ІІІ групи;

977 – платники єдиного податку IV групи.

Серед ФОП:

57 працюють на загальній системі оподаткування;

508 – платники єдиного податку ІІІ групи.

Усім платникам, включеним до Переліку, 1 грудня 2025 року надіслано інформаційні повідомлення в електронний кабінет. За бажанням, вони можуть відмовитися від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, подавши відповідне повідомлення в електронній формі.

Нагадаємо, ЄСВ демонструє стабільне зростання. Так, за 11 місяців 2025 року до бюджету надійшло понад 593,1 млрд грн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.