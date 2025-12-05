- Категорія
Держбюджет отримав 229 мільярдів гривень у листопаді
За даними Державної казначейської служби, у листопаді 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 мільярда гривень.
Про це інформує Delo.ua
Загалом за місяць до обох фондів держбюджету надійшло 321,5 мільярда гривень податків, зборів та інших платежів.
Основні джерела надходжень у листопаді
Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, найбільші суми забезпечили:
- Податок на прибуток підприємств – 53 мільярди гривень,
- ПДВ з імпортних товарів – 46 мільярдів гривень,
- ПДФО та військовий збір – 31,6 мільярда гривень,
- ПДВ з вироблених в Україні товарів – 22,6 мільярда гривень (зібрано 40,6 мільярда, відшкодовано 18 мільярдів),
- Акцизний податок – 22,4 мільярда гривень,
- Рентна плата за надра – 4,7 мільярда гривень,
- Ввізне та вивізне мито – 4,4 мільярда гривень.
Окремо варто відзначити міжнародну фінансову підтримку: у листопаді Україна отримала 34,3 мільярда гривень у вигляді грантів.
Підсумки одинадцяти місяців
За січень-листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,33 трильйона гривень. Загальні надходження до обох фондів держбюджету склали 3,3 трильйона гривень.
Структура основних надходжень за 11 місяців:
- ПДВ з імпорту – 486,6 мільярда гривень,
- ПДФО та військовий збір – 324,6 мільярда гривень,
- Податок на прибуток – 277,3 мільярда гривень,
- ПДВ з вітчизняних товарів – 278,3 мільярда гривень,
- Акцизний податок – 255 мільярдів гривень.
За цей період міжнародна допомога у вигляді грантів становила 381,2 мільярда гривень. Також у квітні-травні було перераховано 84,2 мільярда гривень прибутку Національного банку.
Видатки та соціальні внески
Касові видатки держбюджету за січень-листопад досягли 4,54 трильйона гривень, з яких 3,54 трильйона – видатки загального фонду.
Надходження єдиного соціального внеску до пенсійного та соціальних фондів склали 593,1 мільярда гривень за 11 місяців, включаючи 55,8 мільярда у листопаді.
Державні запозичення
За перші одинадцять місяців року фактичні державні запозичення становили 1,96 трильйона гривень, що становить 94,3% від запланованого обсягу.
Внутрішні запозичення: від розміщення ОВДП залучено 512,7 мільярда гривень, з них 124,6 мільярда у валюті. Випуск військових облігацій приніс 242,1 мільярда гривень.
Зовнішні запозичення: надійшло 1,44 трильйона гривень (близько 34,7 мільярда доларів), з яких:
- 997,6 мільярда гривень через механізм ULCM (24 мільярди доларів),
- 854,94 мільярда гривень – макрофінансова допомога ЄС,
- 373,2 мільярда гривень – пільгова позика Ukraine Facility від ЄС,
- 142,7 мільярда гривень – позика уряду Канади,
- 37,97 мільярда гривень – кошти МВФ.
Також отримано фінансування від Світового банку та ЄБРР на різні проекти розвитку інфраструктури, охорони здоров'я та соціальної підтримки.
Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад склали 570,9 мільярда гривень (94,2% від плану), а витрати на обслуговування боргу – 319,9 мільярда гривень (98,2% від плану).
Додамо, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів, лише тоді, коли Київ виконає попередні умови.