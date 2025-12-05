Держбюджет отримав 229 мільярдів гривень у листопаді

За даними Державної казначейської служби, у листопаді 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Загалом за місяць до обох фондів держбюджету надійшло 321,5 мільярда гривень податків, зборів та інших платежів.

Основні джерела надходжень у листопаді

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, найбільші суми забезпечили:

Податок на прибуток підприємств – 53 мільярди гривень,

ПДВ з імпортних товарів – 46 мільярдів гривень,

ПДФО та військовий збір – 31,6 мільярда гривень,

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 22,6 мільярда гривень (зібрано 40,6 мільярда, відшкодовано 18 мільярдів),

Акцизний податок – 22,4 мільярда гривень,

Рентна плата за надра – 4,7 мільярда гривень,

Ввізне та вивізне мито – 4,4 мільярда гривень.

Окремо варто відзначити міжнародну фінансову підтримку: у листопаді Україна отримала 34,3 мільярда гривень у вигляді грантів.

Підсумки одинадцяти місяців

За січень-листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,33 трильйона гривень. Загальні надходження до обох фондів держбюджету склали 3,3 трильйона гривень.

Структура основних надходжень за 11 місяців:

ПДВ з імпорту – 486,6 мільярда гривень,

ПДФО та військовий збір – 324,6 мільярда гривень,

Податок на прибуток – 277,3 мільярда гривень,

ПДВ з вітчизняних товарів – 278,3 мільярда гривень,

Акцизний податок – 255 мільярдів гривень.

За цей період міжнародна допомога у вигляді грантів становила 381,2 мільярда гривень. Також у квітні-травні було перераховано 84,2 мільярда гривень прибутку Національного банку.

Видатки та соціальні внески

Касові видатки держбюджету за січень-листопад досягли 4,54 трильйона гривень, з яких 3,54 трильйона – видатки загального фонду.

Надходження єдиного соціального внеску до пенсійного та соціальних фондів склали 593,1 мільярда гривень за 11 місяців, включаючи 55,8 мільярда у листопаді.

Державні запозичення

За перші одинадцять місяців року фактичні державні запозичення становили 1,96 трильйона гривень, що становить 94,3% від запланованого обсягу.

Внутрішні запозичення: від розміщення ОВДП залучено 512,7 мільярда гривень, з них 124,6 мільярда у валюті. Випуск військових облігацій приніс 242,1 мільярда гривень.

Зовнішні запозичення: надійшло 1,44 трильйона гривень (близько 34,7 мільярда доларів), з яких:

997,6 мільярда гривень через механізм ULCM (24 мільярди доларів),

854,94 мільярда гривень – макрофінансова допомога ЄС,

373,2 мільярда гривень – пільгова позика Ukraine Facility від ЄС,

142,7 мільярда гривень – позика уряду Канади,

37,97 мільярда гривень – кошти МВФ.

Також отримано фінансування від Світового банку та ЄБРР на різні проекти розвитку інфраструктури, охорони здоров'я та соціальної підтримки.

Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад склали 570,9 мільярда гривень (94,2% від плану), а витрати на обслуговування боргу – 319,9 мільярда гривень (98,2% від плану).

Додамо, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів, лише тоді, коли Київ виконає попередні умови.