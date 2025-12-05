- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Госбюджет получил 229 миллиардов гривен в ноябре
По данным Государственной казначейской службы, в ноябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 229,3 миллиарда гривен.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Всего за месяц в оба фонда госбюджета поступило 321,5 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.
Основные источники поступлений в ноябре
Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, наибольшие суммы обеспечили:
- Налог на прибыль предприятий – 53 миллиарда гривен,
- НДС с импортных товаров – 46 миллиардов гривен,
- НДФЛ и военный сбор – 31,6 миллиарда гривен,
- НДС с произведенных в Украине товаров – 22,6 миллиарда гривен (собрано 40,6 миллиарда, возмещено 18 миллиардов),
- Акцизный налог – 22,4 миллиарда гривен,
- Рентная плата за недра – 4,7 миллиарда гривен,
- Ввозная и вывозная пошлина – 4,4 миллиарда гривен.
Отдельно следует отметить международную финансовую поддержку: в ноябре Украина получила 34,3 миллиарда гривен в виде грантов.
Итоги одиннадцати месяцев
За январь-ноябрь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,33 триллиона гривен. Общие поступления в оба фонда госбюджета составили 3,3 триллиона гривен.
Структура основных поступлений за 11 месяцев:
- НДС по импорту – 486,6 миллиарда гривен,
- НДФЛ и военный сбор – 324,6 миллиарда гривен,
- Налог на прибыль – 277,3 миллиарда гривен,
- НДС с отечественных товаров – 278,3 миллиарда гривен,
- Акцизный налог – 255 миллиардов гривен.
За этот период международная помощь в виде грантов составила 381,2 млрд грн. Также в апреле-мае было перечислено 84,2 миллиарда гривен прибыли Национального банка.
Расходы и социальные взносы
Кассовые расходы госбюджета за январь-ноябрь достигли 4,54 триллиона гривен, из которых 3,54 триллиона – расходы общего фонда.
Поступления единого социального взноса в пенсионный и социальные фонды составили 593,1 миллиарда гривен за 11 месяцев, включая 55,8 миллиарда в ноябре.
Государственные заимствования
За первые одиннадцать месяцев года фактические государственные заимствования составили 1,96 триллиона гривен, что составляет 94,3% от запланированного объема.
Внутренние заимствования от размещения ОВГЗ привлечено 512,7 миллиарда гривен, из них 124,6 миллиарда в валюте. Выпуск военных облигаций принес 242,1 миллиарда гривен.
Внешние заимствования: поступило 1,44 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), из которых:
- 997,6 миллиарда гривен через механизм ULCM (24 миллиарда долларов),
- 854,94 миллиарда гривен – макрофинансовая помощь ЕС,
- 373,2 миллиарда гривен – льготный заем Ukraine Facility от ЕС,
- 142,7 миллиарда гривен – заем правительства Канады,
- 37,97 миллиарда гривен – средства МВФ.
Также получено финансирование Всемирного банка и ЕБРР на различные проекты развития инфраструктуры, здравоохранения и социальной поддержки.
Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь составили 570,9 миллиарда гривен (94,2% от плана), а расходы по обслуживанию долга – 319,9 миллиарда гривен (98,2% от плана).
Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины более чем на 8 млрд долларов, только тогда, когда Киев выполнит предварительные условия.