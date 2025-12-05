Госбюджет получил 229 миллиардов гривен в ноябре

По данным Государственной казначейской службы, в ноябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 229,3 миллиарда гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Всего за месяц в оба фонда госбюджета поступило 321,5 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.

Основные источники поступлений в ноябре

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, наибольшие суммы обеспечили:

Налог на прибыль предприятий – 53 миллиарда гривен,

НДС с импортных товаров – 46 миллиардов гривен,

НДФЛ и военный сбор – 31,6 миллиарда гривен,

НДС с произведенных в Украине товаров – 22,6 миллиарда гривен (собрано 40,6 миллиарда, возмещено 18 миллиардов),

Акцизный налог – 22,4 миллиарда гривен,

Рентная плата за недра – 4,7 миллиарда гривен,

Ввозная и вывозная пошлина – 4,4 миллиарда гривен.

Отдельно следует отметить международную финансовую поддержку: в ноябре Украина получила 34,3 миллиарда гривен в виде грантов.

Итоги одиннадцати месяцев

За январь-ноябрь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,33 триллиона гривен. Общие поступления в оба фонда госбюджета составили 3,3 триллиона гривен.

Структура основных поступлений за 11 месяцев:

НДС по импорту – 486,6 миллиарда гривен,

НДФЛ и военный сбор – 324,6 миллиарда гривен,

Налог на прибыль – 277,3 миллиарда гривен,

НДС с отечественных товаров – 278,3 миллиарда гривен,

Акцизный налог – 255 миллиардов гривен.

За этот период международная помощь в виде грантов составила 381,2 млрд грн. Также в апреле-мае было перечислено 84,2 миллиарда гривен прибыли Национального банка.

Расходы и социальные взносы

Кассовые расходы госбюджета за январь-ноябрь достигли 4,54 триллиона гривен, из которых 3,54 триллиона – расходы общего фонда.

Поступления единого социального взноса в пенсионный и социальные фонды составили 593,1 миллиарда гривен за 11 месяцев, включая 55,8 миллиарда в ноябре.

Государственные заимствования

За первые одиннадцать месяцев года фактические государственные заимствования составили 1,96 триллиона гривен, что составляет 94,3% от запланированного объема.

Внутренние заимствования от размещения ОВГЗ привлечено 512,7 миллиарда гривен, из них 124,6 миллиарда в валюте. Выпуск военных облигаций принес 242,1 миллиарда гривен.

Внешние заимствования: поступило 1,44 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), из которых:

997,6 миллиарда гривен через механизм ULCM (24 миллиарда долларов),

854,94 миллиарда гривен – макрофинансовая помощь ЕС,

373,2 миллиарда гривен – льготный заем Ukraine Facility от ЕС,

142,7 миллиарда гривен – заем правительства Канады,

37,97 миллиарда гривен – средства МВФ.

Также получено финансирование Всемирного банка и ЕБРР на различные проекты развития инфраструктуры, здравоохранения и социальной поддержки.

Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь составили 570,9 миллиарда гривен (94,2% от плана), а расходы по обслуживанию долга – 319,9 миллиарда гривен (98,2% от плана).

Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины более чем на 8 млрд долларов, только тогда, когда Киев выполнит предварительные условия.