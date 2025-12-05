В МВФ прокомментировали идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за дискуссиями по поводу возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины, но рекомендует, чтобы такие действия соответствовали национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, передает "Интерфакс-Украина".

"Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы какие-либо действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения", - подчеркнула Козак.

По ее словам, МВФ поддерживает Европу в стремлении финансово поддержать Украину в целях восстановления устойчивости государственного долга.

Козак подчеркнула, что получение надлежащих гарантий финансирования Украины от доноров является условием для начала МВФ новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF, которую пригласила Украина в сентябре этого года и была согласована в ноябре.

При этом, по оценке МВФ, размер дефицита финансирования в течение действия потенциальной новой программы оценивается в $136,5 млрд, в том числе с 2026 по 2027 год остаточный дефицит финансирования составляет $63 млрд.

"Итак, наше послание состоит в том, что оперативные действия доноров необходимы для того, чтобы помочь Украине финансировать ее большие фискальные и внешние финансовые потребности и избежать дефицита ликвидности во время продолжающейся войны", - подчеркнула директор по коммуникациям МВФ.

Ранее сообщалось, что условия программы МВФ на $8 млрд напрямую связаны с так называемым " репарационным кредитом" от ЕС на сумму 140 миллиардов евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.

Как писало Politico со ссылкой на европейских чиновников, МВФ может прекратить финансовую поддержку Украины из-за отказа Бельгии конфисковать российские активы для многомиллиардного так называемого "репарационного кредита" от Европейского Союза.

Бельгия заблокировала решение ЕС

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.