У МВФ прокоментували ідею використання заморожених російських активів для фінансування України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) уважно стежить за дискусіями щодо можливості використання заморожених російських активів для фінансування України, але рекомендує, щоб такі дії відповідали національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи.

Як пише Delo.ua, про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування", – наголосила Козак

За її словами, МВФ підтримує Європу у прагненні фінансово підтримати Україну задля відновлення стійкості державного боргу.

Козак підкреслила, що отримання належних гарантій фінансування України від донорів є умовою для започаткування МВФ нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF, яку запросила Україна у вересні цього року та яку було погоджено у листопаді.

При цьому, за оцінкою МВФ, розмір дефіциту фінансування протягом дії потенційної нової програми оцінюється в $136,5 млрд, зокрема з 2026 по 2027 рік залишковий дефіцит фінансування складає $63 млрд.

"Отже, наше послання полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для того, щоб допомогти Україні фінансувати її великі фіскальні та зовнішні фінансові потреби та уникнути дефіциту ліквідності під час війни, що триває", – наголосила директорка з комунікацій МВФ.

Раніше повідомлялося, що умови програми МВФ на $8 млрд безпосередньо пов’язані з так званим “репараційним кредитом” від ЄС на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.

Як писало Politico із посиланням на європейських чиновників, МВФ може припинити фінансову підтримку України через відмову Бельгії конфіскувати російські активи для багатомільярдного так званого “репараційного кредиту” від Європейського Союзу.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.