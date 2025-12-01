Програма МВФ на $8 млрд пов’язана з "репараційним кредитом" на $200 млрд – Соболев

Умови програми Міжнародного валютного фонду на $8 млрд безпосередньо пов’язані з “репараційним кредитом” на $200 млрд, який передбачено для підтримки економіки.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає кореспондент Delo.ua.

Репараційна кредитна програма та МВФ

Соболев заявив, що Україна має демонструвати конкретні політичні кроки та створювати гідні умови зі свого боку. При цьому питання не лише у розмірі програми МВФ, до якої прив’язаний "репараційний кредит".

"Ми зацікавлені в реалізації цієї ініціативи, адже вона направлена на розвиток країни та будівництво", – підкреслив він.

Зазначається, що проблема кредитування знищених підприємств залишається гострою, адже відшкодування немає, а програма "5-7-9" не приймає в заставу приміщення, пошкоджені вибухами та вибуховими хвилями. Соболев наголосив, що держава усвідомлює масштаби проблеми в громадах та активно працює над пошуком рішень.

Для видачі кредитів потрібна застава або гарантія.

"Ми розуміємо цю проблему і дивимося, як вирішувати питання з кредитуванням. Потрібно, щоб цю заставу або гарантію по заставі хтось надав. Державної гарантії не вистачає, тому що вона обмежена програмою МВФ, і ми використовуємо її, щоб закупити газ на зиму", – заявив Соболев.

Водночас Україна має доступ до європейських гарантій і намагається створити механізми, що дозволять підприємствам, постраждалим від руйнувань, отримати фінансову підтримку.

Окремо Соболев відзначив співпрацю з Національним банком та ухвалені рішення, які першочергово допомагають прифронтовим територіям, де знищено найбільше об’єктів і банки зіштовхуються з високими ризиками. Головна задача, за його словами, – зосередити зусилля на кредитуванні, що дозволить підприємствам відновитися та розвиватися.

Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд. Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів.