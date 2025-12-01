Программа МВФ на $8 млрд связана с "репарационным кредитом" на $200 млрд – Соболев

Условия программы Международного валютного фонда на $8 млрд напрямую связаны с "репарационным кредитом" на $200 млрд, который предусмотрен для поддержки экономики.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев на форуме "Восстановление Украины: качественные институции и экономическая безопасность", проходящем при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), передает корреспондент Delo.ua.

Репарационная кредитная программа и МВФ

Соболев заявил, что Украине предстоит демонстрировать конкретные политические шаги и создавать достойные условия со своей стороны. При этом вопрос не только в размере программы МВФ, к которой привязан "репарационный кредит".

"Мы заинтересованы в реализации этой инициативы, ведь она направлена на развитие страны и строительство", – подчеркнул он.

Отмечается, что проблема кредитования уничтоженных предприятий остается острой, ведь возмещения нет, а программа "5-7-9" не принимает в залог помещения, поврежденные взрывами и взрывными волнами. Соболев подчеркнул, что государство осознает масштабы проблемы в общинах и активно работает над поиском решений.

Для выдачи кредитов требуется залог или гарантия.

"Мы понимаем эту проблему и смотрим, как решать вопросы с кредитованием. Нужно, чтобы этот залог или гарантию по залогу кто-то предоставил. Государственной гарантии не хватает, потому что она ограничена программой МВФ, и мы используем ее, чтобы закупить газ на зиму", – заявил Соболев.

В то же время, Украина имеет доступ к европейским гарантиям и пытается создать механизмы, позволяющие предприятиям, пострадавшим от разрушений, получить финансовую поддержку.

Отдельно Соболев отметил сотрудничество с Национальным банком и принятые решения, которые в первую очередь помогают при фронтовым территориям, где уничтожено больше всего объектов и банки сталкиваются с высокими рисками. Главная задача, по его словам, сосредоточить усилия на кредитовании, что позволит предприятиям восстановиться и развиваться.

Ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине новую программу финансирования около $8 млрд. Как отметила председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Подласа, хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров.