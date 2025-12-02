Запланована подія 2

Європейський центральний банк відмовився підтримати "репараційний кредит" Україні: причини

ЄЦБ
ЄЦБ відмовився гарантувати "репараційний кредит" Україні / Shutterstock

Європейський центральний банк відмовився надати гарантії для виплати так званого "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що країни ЄС мають надати державні гарантії, щоб розподілити ризики повернення "репараційного кредиту". Але, на думку представників Європейської комісії, країни-члени не зможуть оперативно зібрати необхідні кошти. Тому чиновники Європейської комісії звернулися до ЄЦБ із проханням виступити як кредитор для бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів РФ.

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Європейської комісії виходить за межі мандату банку.Там вважають, що така пропозиція рівнозначна наданню прямого фінансування урядам, оскільки центральний банк покриватиме фінансові зобов'язання держав-членів.

Ця практика, яку економісти називають "монетарним фінансуванням", заборонена в договорах ЄС, оскільки вона може призвести до високої інфляції та втрати довіри до регулятора. 

Повідомляється, що у відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія розпочала розробку альтернативних пропозицій, які б забезпечили тимчасову ліквідність для підтримки кредиту у розмірі 140 млрд євро.

Бельгія заблокувала рішення ЄС

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

 Єврокомісія планує  представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту"

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки. 

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються. 

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Автор:
Світлана Манько