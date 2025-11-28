Бельгія пропонує вирішувати долю заморожених російських активів після мирного договору

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС використати заморожені російські активи для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка би завершив війну.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в його листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Барт де Вевер зауважив, що "поспішне ухвалення" механізму використання заморожених активів РФ для надання так званого "Репараційного кредиту" Україні може мати побічний ефект, а ЄС "фактично заблокує шлях" до потенційної мирної угоди.

Прем’єр-міністр Бельгії вважає цю схему "фундаментально неправильною", бо історично під час війни ніколи не використовували заморожені активи. Зазвичай рішення щодо них ухвалювали вже після війни — як частину репарацій від сторони, що програла.

Reuters нагадує, що Єврокомісія планує представити юридичну пропозицію, яка мала б зняти занепокоєння Бельгії та дозволити використати ці активи у 2026–2027 роках на підтримку Україні.

Європа перебуває під сильним тиском, щоб відмовитися від цих активів, адже США у рамках так званого "мирного плану" з 28 пунктів нещодавно оприлюднили власну ідею використання цих грошей для спільних інвестицій з Росією.

Загалом у Бельгії заморожено €185 млрд російських активів, ще близько €25 млрд — у банках Франції та Люксембургу.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наступна зустріч на тему "репараційного кредиту" запланована на 18-19 грудня.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.