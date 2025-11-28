Бельгия предлагает решать судьбу замороженных российских активов после мирного договора

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на потенциальное мирное соглашение, завершившее войну.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в его письме главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, сообщает Reuters.

Барт де Вевер отметил, что "поспешное принятие" механизма использования замороженных активов РФ для предоставления так называемого "Репарационного кредита" Украине может иметь побочный эффект, а ЕС "фактически заблокирует путь" к потенциальному мирному соглашению.

Премьер-министр Бельгии считает эту схему "фундаментально неправильной", потому что исторически во время войны никогда не использовали замороженные активы. Обычно решения по ним принимались уже после войны — как часть репараций от проигравшей стороны.

Reuters напоминает, что Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026-2027 годах в поддержку Украины.

Европа находится под сильным давлением, чтобы отказаться от этих активов, ведь США в рамках так называемого мирного плана из 28 пунктов недавно обнародовали собственную идею использования этих денег для совместных инвестиций с Россией.

Всего в Бельгии заморожено 185 млрд евро российских активов, еще около 25 млрд евро — в банках Франции и Люксембурга.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Следующая встреча по теме "репарационного кредита" запланирована на 18-19 декабря.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.