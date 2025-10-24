ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для "репарационного кредита" Украине

После саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

Отмечается, что Европейский совет поручил Еврокомиссии и Совету ЕС продолжить работу вопрос использования российских активов для Украины и вернуться к нему на следующем заседании.

"Согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться замороженными, пока она не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует нанесенный ущерб", - отмечается в документе.

В то же время, Европейский совет обязался обеспечить насущные финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах, в частности в сфере военной и оборонной поддержки.

Также Еврокомиссия подготовит варианты финансовой поддержки с учетом оценки потребностей Украины.

Почему отложили

Европейский Союз отложил до декабря решение о том, использовать ли замороженные российские активы для "репарационного кредита" Украине на 140 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Такое решение было принято после того, как Бельгия, где находится большая часть активов, требовала более серьезных гарантий того, что страна не будет нести ответственность за риски, связанные с этим кредитом, рассказали собеседники агентства.

Они добавили, что европейские лидеры стремятся достичь окончательного соглашения по использованию средств до конца года.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита".

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение "репарационного кредита" от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.