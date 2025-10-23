Комитет Сената США одобрил законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма и конфискации ее замороженных активов

Комитет Сената по иностранным делам США одобрил три законопроекта, предусматривающих признание России государством-спонсором терроризма, конфискацию ее замороженных активов и санкции в отношении китайских организаций и лиц, экспортирующих оружие в РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, Комитет Сената по иностранным делам США одобрил ряд важных для Украины законопроектов, которые увеличат цену агрессии для РФ.

Что в законопроектах

Как рассказала Стефанишина, законопроект S.2805 предусматривает объявление РФ государством-спонсором терроризма в случае, если Москва не вернет более 19 тысяч украинских детей.

В документе говорится, что государственный секретарь США, не позднее чем через 60 дней с даты вступления в силу закона, обязан представить Конгрессу отчет с подтверждением, что украинские дети, насильственно вывезенные Россией после начала полномасштабного вторжения, были возвращены в свои семьи или законные опекуны, а также продолжающийся процесс.

"Если госсекретарь США не может это засвидетельствовать, он немедленно признает РФ государством-спонсором терроризма", – пояснила Стефанишина.

Законопроект S.2918, известный как закон REPO, предусматривает принудительную передачу всех замороженных суверенных активов РФ, находящихся под юрисдикцией США, ориентировочной суммой около $5 млрд, на отдельный счет с начислением процентов для дальнейшего использования в поддержку Украины.

Стефанишина уточнила, что документ призывает президента США перенаправить не менее 250 млн дол. США по этому счету в пользу Украины каждые 90 дней. Также законопроект предполагает активную дипломатическую кампанию с целью убедить союзников США начать перенаправлять Украине не менее 5% (приблизительно 15 млрд. долл. США) активов РФ.

Третий законопроект S.2657 "STOP China and Russia Act of 2025" призван ограничить поддержку со стороны Китая, которую тот оказывает России в ведении войны против Украины. Документ предусматривает согласованные действия с партнерами США, в частности, внедрение санкций и финансовых ограничений против китайских компаний и физических лиц, поставляющих оружие и технологии двойного назначения России.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.