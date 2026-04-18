Россия атаковала порт в Одесской области: повреждены силосы с кукурузой и транспорт

Россия ночью атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего повреждены склады, транспорт и объекты логистики. Пострадал водитель грузовика, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

По предварительным данным, в результате удара поврежден грузовой автотранспорт, здание и складские помещения. Также загорелись автобусы.

На территории одного из портовых операторов зафиксированы повреждения силосов с кукурузой, после чего возник пожар. К ликвидации последствий привлечены спасательные службы.

Атака стала очередным ударом по экспортной инфраструктуре юга Украины. Россия системно обстреливает порты, логистические узлы и объекты, связанные с работой морского коридора, остающегося критически важным для экспорта агропродукции и валютных поступлений.

Для экономики Украины стабильная работа портов имеет ключевое значение, поскольку по морским маршрутам проходит значительная часть экспорта зерна, металла и другой продукции.

Удары по портам Одесщины направлены не только на инфраструктурный ущерб, но и на давление на экспорт и валютные доходы Украины. Каждая подобная атака повышает риски для логистики, бизнеса и глобального продовольственного рынка .

Напомним, ночью 14 апреля российская армия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле ударными дронами. Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.