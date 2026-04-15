Россия снова атаковала дунайские порты

В ночь на 15 апреля российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Украины на Дунае, нанеся повреждения объектам логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Администрации морских портов Украины.

В результате обстрелов повреждены производственные и складские помещения, а также административное здание. На отдельных объектах возникли пожары, оперативно ликвидированные. По предварительным данным, пострадавших нет, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

Несмотря на регулярные атаки, дунайские порты продолжают работу с учетом ограничений безопасности, обеспечивая непрерывность экспортной логистики. Это направление остается критически важным для внешней торговли, в частности, аграрного экспорта.

Атаки на портовую инфраструктуру повышают операционные риски для бизнеса и оказывают дополнительное давление на логистические цепи, однако сектор сохраняет функциональность благодаря адаптации процессов и повышенным мерам безопасности.

Напомним, на прошлой неделе в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.