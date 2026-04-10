Одесщина подверглась массированной атаке на энергетику и портовую инфраструктуру

В результате атаки БпЛА в Одесской области зафиксировано повреждение портов

В ночь на 10 апреля Одесская область подверглась очередной массированной атаке беспилотников по энергетической и портовой инфраструктуре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы ОВА Олега Кипера и сообщение Администрации морских портов.

В результате обстрела зафиксированы повреждения, повлекшие нарушения электроснабжения. Также повреждены пустые резервуары и оборудование одного из портов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожары, возникшие в результате атаки, оперативно локализованы. На местах работают экстренные службы, ликвидация последствий и фиксация повреждений.

В АМПУ сообщили, что во время воздушной тревоги зафиксированы повреждения на территории одного из филиалов.

В результате удара взрывной волной повреждены транспортная инфраструктура, пустые резервуары для хранения масла и административное здание.

Напомним, в ночь на 28 января русский   армия атаковала порт "Южный"   в Одесской области в результате чего повреждены объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко