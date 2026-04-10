Одещина зазнала масованої атаки на енергетику та портову інфраструктуру

У ніч на 10 квітня Одеська область зазнала чергової масованої атаки безпілотників по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, що призвели до порушень електропостачання. Також пошкоджено порожні резервуари та обладнання одного з портів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, оперативно локалізовано. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків та фіксація пошкоджень.

В АМПУ повідомили, що під час повітряної тривоги зафіксовано пошкодження на території однієї з філій.

Унаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю.

