Одещина зазнала масованої атаки на енергетику та портову інфраструктуру

Внаслідок атаки БпЛА на Одещині зафіксовано пошкодження портів

У ніч на 10 квітня Одеська область зазнала чергової масованої атаки безпілотників по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови ОВА Олега Кіпера і допис Адміністрації морських портів.

Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, що призвели до порушень електропостачання. Також пошкоджено порожні резервуари та обладнання одного з портів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, оперативно локалізовано. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків та фіксація пошкоджень.

В АМПУ повідомили, що під час повітряної тривоги зафіксовано пошкодження на території однієї з філій.

Унаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія атакувала порт "Південний" в Одеській області внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко