Одещина зазнала масованої атаки на енергетику та портову інфраструктуру
У ніч на 10 квітня Одеська область зазнала чергової масованої атаки безпілотників по енергетичній та портовій інфраструктурі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови ОВА Олега Кіпера і допис Адміністрації морських портів.
Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження, що призвели до порушень електропостачання. Також пошкоджено порожні резервуари та обладнання одного з портів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок атаки, оперативно локалізовано. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків та фіксація пошкоджень.
В АМПУ повідомили, що під час повітряної тривоги зафіксовано пошкодження на території однієї з філій.
Унаслідок удару вибуховою хвилею пошкоджено транспортну інфраструктуру, порожні резервуари для зберігання олії та адміністративну будівлю.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія атакувала порт "Південний" в Одеській області внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.