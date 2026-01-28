Запланована подія 2

Російська армія атакувала порт "Південний" (ФОТО)

атака на порт Південний
Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об'єкти виробничої та залізничної інфраструктури / АМПУ

В ніч на 28 січня російська армія атакувала порт "Південний" в Одеській області внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру України. Вночі Росія здійснила чергову атаку на порт "Південний". Внаслідок удару зафіксовано пошкодження об’єктів виробничої та залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Фото 2
Фото: АМПУ

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства.

В АМПУ повідомляють, що постраждалих немає, а порт працює у штатному режимі.

Також армія РФ атакувала Одесу. Троє людей постраждали — з уламковим пораненням госпіталізували 21-річного чоловіка, двом чоловікам надали допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди, зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в Одесі безпілотник влучив у територію православного монастиря, де виникла пожежа.

Нагадаємо, 15 січня російські війська здійснили ракетний удар по портовій інфраструктурі міста Чорноморськ. Балістичною ракетою було атаковано причал Чорноморського порту, де на момент удару перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

Автор:
Світлана Манько