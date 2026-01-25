ЄС виділив Україні 50 млн євро на відновлення портів після атак РФ

Європейська Комісія надала Україні 50 млн євро на відновлення критично важливої портової інфраструктури після російських атак. Під час зустрічі в Ізмаїлі сторони також узгодили підходи до розвитку альтернативних логістичних маршрутів на випадок порушення руху в чорноморських портах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

У заході взяли участь заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба, представник Генерального директорату Європейської Комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE) Алан Барон, а також представники Адміністрації морських портів України, ДП "Ізмаїльського морського торговельного порту", "Укрзалізниці" та Українського Дунайського пароплавства.

Ключовою метою зустрічі стало узгодження підходів до координації допомоги, яку Європейська Комісія може надати Україні в умовах воєнних викликів.

50 млн євро на відновлення

Під час зустрічі було представлено поточний стан використання фінансової підтримки ЄС у розмірі 50 млн євро, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури після атак Росії.

"Ми вдячні нашим європейським партнерам за готовність розглянути невідкладні потреби, які ми сьогодні передали від усього морегосподарського комплексу Одеського регіону. Ця підтримка є критично важливою для забезпечення стабільної логістики України вже зараз", — зазначив Андрій Кашуба.

Представники АМПУ поінформували учасників про загальну ситуацію в Дунайському регіоні та чорноморських портах на початку 2026 року, зокрема щодо доступу до пропускної здатності маршрутів, стану портової інфраструктури, наслідків пошкоджень та енергетичних обмежень.

Окрему увагу було приділено визначенню ключових інфраструктурних "вузьких місць", зокрема днопоглибленню Дунаю, оновленим потужностям і планам робіт.

Альтернативні маршрути

Барон презентував підхід ЄС до розвитку альтернативних маршрутів у разі порушення руху в чорноморських портах або зменшення пропускної здатності на напрямку Одеса—Дунай, а також можливості подальшої координації з українською стороною.

"Готові продовжити роботу над посиленням альтернативних логістичних маршрутів за участі наших європейських партнерів, зокрема Румунії та Молдови", — додав Кашуба.

Україна перебуває в постійному та тісному контакті з Європейською Комісією щодо вирішення логістичних складнощів, спричинених війною. Вже напрацьовано низку практичних рішень, які дозволять посилити стійкість Дунайського логістичного маршруту та забезпечити безперервність транспортного сполучення з ЄС.

Додамо, Дунайська комісія схвалила пропозицію України щодо запуску Реєстру збитків, завданих агресією РФ на Нижньому Дунаї, для документування перешкод вільному судноплавству.