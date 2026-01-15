Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Чорноморська

Російські війська здійснили ракетний удар по портовій інфраструктурі міста Чорноморськ. Балістичною ракетою було атаковано причал Чорноморського порту, де на момент удару перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Внаслідок обстрілу поранення дістав один член екіпажу. Потерпілому надається необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. У результаті удару пошкоджено три контейнери, а також зафіксовано витік олії. Для локалізації забруднення встановлюється бонове загородження.

У відповідних службах наголошують, що атака є черговим актом російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства. Росія цілеспрямовано завдає ударів по об’єктах, які забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку.

Наразі всі профільні служби працюють на місці події. Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки з боку РФ

Нагадаємо, 1 січня російська армія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини.