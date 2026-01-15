Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Черноморска

Российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Черноморск. Баллистической ракетой был атакован причал Черноморского порта, где на момент удара находилось гражданское судно под флагом Мальты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В результате обстрела ранения получил один член экипажа. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара повреждены три контейнера, а также зафиксирована утечка масла. Для локализации загрязнения устанавливается боновое заграждение.

В соответствующих службах отмечают, что атака является очередным актом российского террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореходства. Россия целенаправленно наносит удары по объектам, обеспечивающим экспорт, логистику и продовольственную безопасность.

Все профильные службы работают на месте происшествия. Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять международные обязательства, несмотря на постоянные атаки со стороны РФ

Напомним, 1 января российская армия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины. Во время ночной воздушной атаки были зафиксированы повреждения объектов в портах Одесщины.