Ночная атака на Одесскую область: Россия ударила по портовой инфраструктуре

В ночь на 25 декабря враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Ночная атака на Одесскую область

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

"К сожалению, один погибший человек - тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - написал Кипер.

Обстрел вызвал повреждение административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделения ГСЧС.

На месте работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.

Как сообщалось, в результате вражеских ударов в ночь с 21 на 22 декабря в порту "Южный" загорелось близко 30 контейнеров с мукой и растительным маслом .

А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна. Устанавливают их размер и происхождение. Также обнаружены погибшие птицы.