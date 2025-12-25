- Категория
Ночная атака на Одесскую область: Россия ударила по портовой инфраструктуре
В ночь на 25 декабря враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.
"К сожалению, один погибший человек - тело изъяли из-под завалов. Еще двое получили ранения, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - написал Кипер.
Обстрел вызвал повреждение административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделения ГСЧС.
На месте работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий ударов и фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.
Как сообщалось, в результате вражеских ударов в ночь с 21 на 22 декабря в порту "Южный" загорелось близко 30 контейнеров с мукой и растительным маслом .
А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна. Устанавливают их размер и происхождение. Также обнаружены погибшие птицы.