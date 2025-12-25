Нічна атака на Одещину: Росія вдарила по портовій інфраструктурі

У ніч на 25 грудня ворог атакував портову й промислову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши адміністративні, виробничі та складські приміщення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Нічна атака на Одещину

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

"На жаль, одна загинула людина - тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога", - написав Кіпер.

Обстріл спричинив пошкодження адміністративних, виробничих і складських приміщень. На окремих об’єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.

Як повідомлялось, внаслідок ворожих ударів у ніч з 21 на 22 грудня у порту " Південний" загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

А зранку 24 грудня місті Одеса в районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" виявили плями. Наразі встановлюють їх розмір та походження. Також виявили загиблих птахів.