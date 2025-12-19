Запланована подія 2

Обстріл мосту на Одещині: Україна та Молдова домовилися про транзитні маршрути

прапори україни та молдови
Україна і Молдова розробляють транзитні маршрути / Depositphotos

Україна та Молдова створюють нові транспортні коридори, щоб обійти пошкоджений міст у Маяках. Після російського обстрілу вантажі та пасажирів на півдні Одещини спрямовують альтернативними дорогами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Після обстрілу стратегічного об’єкта фокус роботи дорожніх служб та уряду зосередився на забезпеченні альтернативних шляхів сполучення. Основне завдання — зберегти зв'язок півдня Одещини з портами Дунаю та пунктами пропуску на державному кордоні.

Перенаправлення трафіку

До розробки нових схем руху залучені військові адміністрації, прикордонники та дорожні служби. Зміни стосуються всіх видів сполучення: пасажирських рейсів, вантажних перевезень та міжнародного транзиту.

"Ми одразу перейшли до опрацювання інших шляхів руху. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі", — наголосив Кулеба.

Він додав, що наразі триває активна координація з урядом Республіки Молдова. Сторони спільно визначають транзитні маршрути, які зможуть прийняти додаткове навантаження.

Це дозволить забезпечити безперебійну роботу експортних коридорів та соціально важливих перевезень, попри спроби ворога заблокувати транспортну артерію Одещини.

Обмеження на українсько-молдовському кордоні

Нагадаємо, зранку 19 грудня повністю перекрито рух мостом на автодорозі М-15 Одеса - Рені в селі Маяки Одеської області. Споруда, яка є ключовою логістичною артерією півдня регіону, зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів.

Це ускладнило проїзд до низки пунктів пропуску на Одещині, зокрема на напрямках до Молдови та Румунії.

Громадян, які в’їжджають в Україну в напрямку Одеси, попереджають про обмеження руху та перенаправляють на альтернативні маршрути.

Також через атаку РФ на об’єкт критичної інфраструктури в Одеській області тимчасово зупинено пропуск через окремі пункти на українсько-молдовському кордоні. Перевізникам і громадянам радять користуватися альтернативними пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Автор:
Тетяна Бесараб