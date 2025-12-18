Обмеження на кордоні з Молдовою: через авіаційний удар по Одещині призупинено рух до пунктів пропуску

Внаслідок чергового авіаційного удару РФ по об’єкту критичної інфраструктури в Одеській області, рух транспорту на стратегічно важливій ділянці поблизу кордону заблоковано.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Через пошкодження інфраструктури наразі повністю призупинено рух автошляхом "Одеса-Рені".

Це призвело до обмеження доступу до окремих пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою.

Прикордонники закликають громадян врахувати ситуацію під час планування поїздок та утриматися від подорожей у напрямку траси до особливого розпорядження.

Глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рух трасою "Одеса-Рені" перекрито в обидві сторони. Також повідомляється про дронову атаку на цивільне авто на ділянці біля села Маяки - загинула жінка, постраждали троє дітей.

Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини

Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.

Після російської атаки у ніч на 13 грудня область фактично втратила більшість ключових підстанцій. Через це станом на 16 грудня майже 300 тис. мешканців регіону залишалися без світла . Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси. Робота трамваїв та тролейбусів була тимчасово призупинена.

12 грудня російські війська також здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар було завдано по підстанції. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.

11 грудня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог здійснив масовану атаку області. Удари були спрямовані проти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури.