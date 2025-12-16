Енергосистема України: частково знеструмлені 705 тис. споживачів, аварійні роботи тривають

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Через нічні обстріли російських військ без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів Донеччини та 278 тисяч абонентів Одещини. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Міненерго".

Стан енергосистеми України 16 грудня

"Ситуація в енергосистемі України, попри безперервний тиск ворога, залишається складною, але контрольованою. російські війська щодня намагаються вивести з ладу об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прифронтових і прикордонних регіонах", - заявив на брифінгу міністр енергетики України Микола Колісник.

Найскладнішою залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Через нічні удари по енергетичній інфраструктурі Донеччини станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, проте їх проведення на прифронтових територіях ускладнюють постійні обстріли. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово.

В Одеській області електропостачання відновлено для понад 334 тисяч споживачів, тоді як 278 тисяч абонентів залишаються без світла. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів.

Крім того, через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.

Через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури об’єднана енергетична система України працює під високим навантаженням. Щоб стабілізувати ситуацію, уряд минулого тижня ухвалив рішення про більш рівномірний розподіл електроенергії між регіонами, скорочення тривалості відключень для побутових споживачів та підвищення надійності роботи енергосистеми в умовах воєнного стану.

Україна також продовжує тісну координацію з міжнародними партнерами для зміцнення енергетичної стійкості. Наприкінці минулого тижня відбулося засідання керівників Координаційної групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Важливим механізмом фінансової підтримки енергетики залишається Фонд підтримки енергетики України при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, загальний обсяг внесків донорів до якого становить 1,3 млрд євро.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.