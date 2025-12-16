Энергосистема Украины: частично обесточены 705 тыс. потребителей, аварийные работы продолжаются

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Из-за ночных обстрелов российских войск без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей Донбасса и 278 тысяч абонентов Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Минэнерго".

Состояние энергосистемы Украины 16 декабря

"Ситуация в энергосистеме Украины, несмотря на непрерывное давление врага, остается сложной, но контролируемой. российские войска каждый день пытаются вывести из строя объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах", - заявил на брифинге министр энергетики Украины Николай Колисник.

Сложней остается ситуация в Одесской и Донецкой областях. Из-за ночных ударов по энергетической инфраструктуре Донбасса по состоянию на утро полностью обесточены потребители региона. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако их проведение на прифронтовых территориях усложняют постоянные обстрелы. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно.

В Одесской области электроснабжение восстановлено более 334 тысячам потребителей, тогда как 278 тысяч абонентов остаются без света. В Донецкой области без электроснабжения остаются 427 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за сложной ситуации, вызванной последствиями предварительных обстрелов, утром применяются аварийные отключения на Харьковщине.

Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры объединенная энергетическая система Украины работает под высокой нагрузкой. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство на прошлой неделе приняло решение о более равномерном распределении электроэнергии между регионами, сокращении продолжительности отключений для бытовых потребителей и повышении надежности работы энергосистемы в условиях военного положения.

Украина также продолжает тесную координацию с международными партнерами по укреплению энергетической устойчивости. В конце прошлой недели состоялось заседание руководителей Координационной группы G7+ по энергетической поддержке Украины. Важным механизмом финансовой поддержки энергетики остается Фонд поддержки энергетики Украины при Секретариате Энергетического Сообщества, общий объем вкладов доноров в который составляет 1,3 млрд евро.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.