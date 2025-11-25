В Yasno объяснили, почему счета за свет не уменьшаются, несмотря на отключение электроэнергии

Не все украинцы стали получать меньше платежей за свет, хотя столкнулись с длительными отключениями электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что в сети активно обсуждают счета за электроэнергию при отключении света.

Уменьшатся ли счета за свет во время отключений

Коваленко подчеркнул, что потребление электроэнергии уже упало примерно на 20%, но украинцы пока не видят этого в платежках.

"Меньше потребляем – меньше платим. Логика прямая. Но сейчас приходит много вопросов: "Почему у меня сумма не уменьшилась?"", – подчеркнул гендиректор Yasno.

Он объяснил, что счета за ноябрь будут в декабре, а массовые длительные отключения начались именно в ноябре. Потому никто еще физически не мог увидеть "эффект" в платежках.

Коваленко напомнил, что октябрь был значительно холоднее прошлого года, соответственно, и потребление получилось больше.

Почему счета за свет не уменьшаются даже при отключении электроэнергии

В компании Yasno напоминают, что из-за постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине в городах продолжаются отключения электроэнергии, иногда по 10 и более часов в сутки. В то же время, не все потребители заметят уменьшение сумм в счетах.

По версии компании, это происходит из-за более активного потребления, когда свет есть.

В Yasno объяснили, что после возобновления электроснабжения многие одновременно включают мощные приборы - бойлеры, обогреватели, стиральные машины. Это вызывает резкий скачок потребления.

Поэтому ежемесячные затраты на электроэнергию могут оставаться на прежнем уровне, несмотря на отключение, а то и увеличиваться.

Yasno рекомендует не включать одновременно все мощные электроприборы, как только появится свет, а делать это постепенно хотя бы в первые полчаса.

"Каждая семья может уменьшить потребление электроэнергии на 25–30% без потери комфорта. Отключение света может немного помочь, но без изменения привычек потребления после появления электричества люди все равно будут тратить привычное количество", — резюмирует Коваленко.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.