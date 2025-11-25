Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Yasno объяснили, почему счета за свет не уменьшаются, несмотря на отключение электроэнергии

счет
Почему счета за свет не уменьшаются, несмотря на отключение / Depositphotos

Не все украинцы стали получать меньше платежей за свет, хотя столкнулись с длительными отключениями электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что в сети активно обсуждают счета за электроэнергию при отключении света.

Уменьшатся ли счета за свет во время отключений

Коваленко подчеркнул, что потребление электроэнергии уже упало примерно на 20%, но украинцы пока не видят этого в платежках.

"Меньше потребляем – меньше платим. Логика прямая. Но сейчас приходит много вопросов: "Почему у меня сумма не уменьшилась?"", – подчеркнул гендиректор Yasno.

Он объяснил, что счета за ноябрь будут в декабре, а массовые длительные отключения начались именно в ноябре. Потому никто еще физически не мог увидеть "эффект" в платежках.

Коваленко напомнил, что октябрь был значительно холоднее прошлого года, соответственно, и потребление получилось больше.

Почему счета за свет не уменьшаются даже при отключении электроэнергии

В компании Yasno напоминают, что из-за   постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру   в Украине в городах   продолжаются отключения электроэнергии, иногда по 10 и более часов в сутки. В то же время, не все потребители заметят уменьшение сумм в счетах.

По версии компании, это происходит из-за более активного потребления, когда свет есть.

В Yasno объяснили, что после возобновления электроснабжения многие одновременно включают мощные приборы - бойлеры, обогреватели, стиральные машины. Это вызывает резкий скачок потребления.

Поэтому ежемесячные затраты на электроэнергию могут оставаться на прежнем уровне, несмотря на отключение, а то и увеличиваться.

Yasno рекомендует не включать одновременно все мощные электроприборы, как только появится свет, а делать это постепенно хотя бы в первые полчаса.

"Каждая семья может уменьшить потребление электроэнергии на 25–30% без потери комфорта. Отключение света может немного помочь, но без изменения привычек потребления после появления электричества люди все равно будут тратить привычное количество", — резюмирует Коваленко.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько