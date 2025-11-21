В ДТЭК и Yasno объяснили, почему стало больше часов без света в Украине

Графики отключений света для украинцев ужесточились из-за того, что доставлять электроэнергию от работающих атомных электростанций становится все сложнее.

Как сообщает Delo.ua, об этом написал на странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Часов без света стало больше: почему так происходит?

Коваленко объяснил, что враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Потому доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. Он напомнил, что во время последней массированной атаки на энергетическую инфраструктуру 7 областей были под ударами, в результате чего:

3 АЭС из-за повреждений сетей снизили мощность;

2 АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию;

1 АЭС лишилась части внешнего подключения.

"В результате есть 4 реактора из 9, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание нагрузки на энергосистему только растет", - констатирует Коваленко.

Он убеждает, что энергетики работают 24/7 и каждый день делают все возможное, чтобы света стало больше. Но с каждым обстрелом становится сложнее.

Минэнерго 20 ноября заявило, что Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на номинальной мощности. В то же время Ровенская атомная электростанция генерирует электроэнергию с несколько пониженной мощностью

Объяснение ДТЭК

Массовые отключения электроэнергии в Украине в последние дни повлекли за собой удары России по энергетике. Армия РФ бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно предоставить потребителям, пояснили в компании ДТЭК.

Энергетики отметили, что во время российского массированного ракетно-дронового обстрела 19 ноября были повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии: трансформаторы, подстанции.

"В то же время из-за похолодания выросло потребление электроэнергии, что создало дополнительное давление на энергосеть", - отметили в ДТЭК.

Графики отключения на 21 ноября

21 ноября ограничения потребления электроэнергии будут действовать в большинстве регионов Украины

Графики для населения будут действовать с 00:00 до 23:59 в объеме от 2,5 до 4 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Заметим, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.