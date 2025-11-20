Запланована подія 2

Южноукраинская и Хмельницкая АЭС возобновили работу на полную мощность – Минэнерго

Минэнерго

По состоянию на 20 ноября Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на номинальной (полной) мощности. В то же время, Ровенская атомная электростанция генерирует электроэнергию с несколько пониженной мощностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве отметили, что во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 19 ноября общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась.

"К сожалению, во время массированных ракетно-дроновых атак России украинские энергетики периодически вынуждены прибегать к снижению мощности атомных электростанций Украины", - говорится в сообщении.

Также применяется превентивное понижение мощности генерации для соблюдения требований безопасности.

"Внезапное отключение высоковольтных линий, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков (при их работе с номинальной нагрузкой), может привести к сложным последствиям, поэтому применяются вынужденные превентивные меры", – пояснили в Минэнерго.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что две электростанции – Хмельницкая и Ровенская – уже   снизили производство электроэнергии   в результате военных действий в начале этого месяца.

19 ноября обе электростанции еще больше снизили производство после того, как каждая потеряла подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач. Третья действующая АЭС, Южноукраинская также потеряла связь с высоковольтной линией электропередач. В радиусе одного километра от ядерного объекта обнаружили 11 дронов.

Автор:
Татьяна Бессараб