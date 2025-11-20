Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили роботу на повну потужність – Міненерго

Станом на 20 листопада Південноукраїнська та Хмельницька АЕС працюють на номінальній (повній) потужності. Водночас Рівненська атомна електростанція генерує електроенергію з дещо зниженою потужністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

У відомстві зазначили, що під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

"На жаль, під час масованих ракетно-дронових атак Росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України", - йдеться у повідомленні.

Також застосовується превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.

"Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи", – пояснили в Міненерго.

17 листопада в МАГАТЕ повідомили, що дві електростанції – Хмельницька та Рівненська – знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій на початку цього місяця.

19 листопада обидві електростанції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Третя діюча АЕС, Південноукраїнська, також втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередач. У радіусі одного кілометра від ядерного об'єкта виявили 11 дронів.