Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,26

42,20

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили роботу на повну потужність – Міненерго

ХАЕС
Хмельницька АЕС станом на вечір 20 листопада працює на повну потужність / Міненерго

Станом на 20 листопада Південноукраїнська та Хмельницька АЕС працюють на номінальній (повній) потужності. Водночас Рівненська атомна електростанція генерує електроенергію з дещо зниженою потужністю.

 Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

У відомстві зазначили, що під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

"На жаль, під час масованих ракетно-дронових атак Росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України", - йдеться у повідомленні.

Також застосовується превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.

"Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи", – пояснили в Міненерго.

17 листопада в МАГАТЕ повідомили, що дві електростанції – Хмельницька та Рівненська –  знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій на початку цього місяця. 

19 листопада обидві електростанції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Третя діюча АЕС, Південноукраїнська, також втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередач. У радіусі  одного кілометра від ядерного об'єкта виявили 11 дронів.

Автор:
Тетяна Бесараб