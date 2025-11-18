Другий енергоблок Хмельницької АЕС експлуатується з пошкодженою турбіною – "Енергоатом"

В “Енергоатомі” підтвердили, що другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції експлуатується з пошкодженою турбіною, тому не працює на повну потужність.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційній заяві "Енергоатому".

Експлуатується з пошкодженою турбіною

Зазначається, що у зв’язку з поширенням у низці медіа щодо роботи другого енергоблоку Хмельницької АЕС, «Енергоатом» наголошує, що інформація щодо технічного стану енергоблоку ХАЕС-2 повністю прозора як для регулятора та всіх профільних структур, так і для суспільства загалом.

При цьому в компанії повідомляють, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню циліндра високого тиску (ЦВТ). Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту.

В "Енергоатомі" переконують, що фахівці компанії вжили всі необхідні технічні заходи, залучивши провідні наукові установи країни, щоб після пошкодження відновити максимально можливу електричну потужність турбіни.

Зменшення потужності

Наразі енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальної.

Також в «Енергоатомі» запевняють, що уже реалізовують заходи щодо придбання нового модернізованого ротора ЦВТ.

"Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт", - підкреслюють в компанії.

Там додають, що поточне зниження потужності енергоблоку – вимога диспетчера НЕК «Укренерго». Це не технічна проблема, а наслідок масштабних листопадових атак РФ на енергосистему України.

В "Енергоатомі" наголошують, що зниження потужності відбувається виключно за розпорядженням системного оператора для балансування енергосистеми у період після повітряних атак.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції три роки працює не на повну потужність через зрив тендерів на ремонт турбіни. До цього причетні колишній міністр енергетики Герман Галущенко та організатор корупційної схеми в "Енергоатомі" Тімур Міндіч.