Второй энергоблок Хмельницкой АЭС эксплуатируется с поврежденной турбиной – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" подтвердили, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции эксплуатируется с поврежденной турбиной, поэтому не работает на полную мощность.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном заявлении "Энергоатома".

Эксплуатируется с поврежденной турбиной

Отмечается, что в связи с распространением в ряде медиа по работе второго энергоблока Хмельницкой АЭС, «Энергоатом» отмечает, что информация о техническом состоянии энергоблока ХАЭС-2 полностью прозрачна как для регулятора и всех профильных структур, так и для общества в целом.

При этом в компании сообщают, что 2-й энергоблок Хмельницкой АЭС с 2022 года эксплуатируется с поврежденной турбиной, у которой отсутствуют рабочие лопасти 5-й степени цилиндра высокого давления (ЦВД). Их разрушение произошло во время проведения пусковых испытаний после планово предупредительного ремонта.

В "Энергоатоме" убеждают, что специалисты компании приняли все необходимые технические мероприятия, привлекая ведущие научные учреждения страны, чтобы после повреждения восстановить максимально возможную электрическую мощность турбины.

Уменьшение мощности

Сейчас энергоблок может выдавать до 900 МВт электроэнергии, что на 100 МВт ниже номинальной.

Также в «Энергоатоме» уверяют, что уже реализуют меры по приобретению нового модернизированного ротора ЦВД.

"Это позволит не только восстановить проектную номинальную мощность, но и увеличить ее на 40 МВт – до 1040 МВт", – подчеркивают в компании.

Там добавляют, что текущее снижение мощности энергоблока – требование диспетчера НЭК «Укрэнерго». Это не техническая проблема, а следствие масштабных ноябрьских атак РФ на энергосистему Украины.

В "Энергоатоме" отмечают, что снижение мощности происходит исключительно по распоряжению системного оператора для балансировки энергосистемы в период после воздушных атак.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции три года работает не в полную мощность из-за срыва тендеров на ремонт турбины. К этому причастны бывший министр энергетики Герман Галущенко и организатор коррупционной схемы в "Энергоатоме" Тимур Миндич.