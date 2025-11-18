Хмельницкая и Ровенская АЭС работают на пониженной мощности уже десять дней – МАГАТЭ

Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции работают на пониженной мощности уже через десять дней после российской атаки на критически важную электрическую подстанцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что из-за атаки на электроподстанцию Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ. Также оператор энергосистемы приказал снизить производство электроэнергии на реакторах.

В МАГАТЭ подчеркнули, что по состоянию на 17 ноября одна из поврежденных линий уже восстановлена, а другая до сих пор не работает, поэтому три реактора продолжают работать на понижательной мощности.

Подстанции являются ключевыми узлами сети, ведь именно в них осуществляется преобразование и регулирование уровней напряжения для обеспечения стабильной передачи электроэнергии. Для атомных электростанций они незаменимы, поскольку обеспечивают внешнее энергопитание, необходимое для работы систем безопасности и охлаждения.

"Надежное внешнее электроснабжение жизненно важно для поддержки и функционирования систем ядерной безопасности. С этой целью эксперты агентства будут продолжать оценивать функциональность подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности, в рамках специальных экспертных миссий", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросс.

Также в МАГАТЭ напомнили, что одна из двух линий электропередачи оккупированной Запорожской АЭС (Днепровская) была отключена вечером в пятницу, 14 ноября, после срабатывания на ЗАЭС системы защиты. Причина отключения линии все еще устанавливается.

Украина созывает срочное заседание МАГАТЭ из-за обстрела россиянами подстанций

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские атаки на подстанции возле Хмельницкой и Ровенской АЭС не были случайными, а сознательно спланированными.

"Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Необходимо срочное реагирование международного сообщества", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина призывает МАГАТЭ как можно быстрее рассмотреть ситуацию и принять меры по предотвращению дальнейших угроз.

Отдельно министр обратился к государствам, поддерживающим принципы ядерной безопасности, в частности, Китаю и Индии, с призывом потребовать от России прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

Сибига подчеркнул, что только совместное международное давление может заставить Москву отказаться от "ядерного шантажа" и предотвратить возможные катастрофические последствия.