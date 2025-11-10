Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ударов РФ

Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены снизить производство электроэнергии в результате повреждения 8 ноября российскими атаками электроподстанций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там подчеркивают, что ядерная безопасность в Украине остается очень нестабильной после российских ударов.

"Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены уменьшить производство электроэнергии после ночного нападения на электроподстанции, имеющие критическое значение для ядерной безопасности и защищенности", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал к максимальному военному воздержанию для поддержания ядерной безопасности и избегания аварии с серьезными радиологическими последствиями.

"Электрические подстанции имеют решающее значение для наших усилий по обеспечению ядерной безопасности и защищенности во время войны. Их дальнейшее разрушение является серьезным поводом для беспокойства в этом плане", – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Украина созывает срочное заседание МАГАТЭ из-за обстрела россиянами подстанций

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские атаки на подстанции возле Хмельницкой и Ровенской АЭС не были случайными, а сознательно спланированными.

"Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Необходимо срочное реагирование международного сообщества", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина призывает МАГАТЭ как можно быстрее рассмотреть ситуацию и принять меры по предотвращению дальнейших угроз.

Отдельно министр обратился к государствам, поддерживающим принципы ядерной безопасности, в частности, Китаю и Индии, с призывом потребовать от России прекращения атак на энергетическую инфраструктуру.

Сибига подчеркнул, что только совместное международное давление может заставить Москву отказаться от "ядерного шантажа" и предотвратить возможные катастрофические последствия.

Из-за удара России две АЭС потеряли доступ к внешним ЛЭП, еще одна снизила мощность

Заметим, массированная ракетно-дроновая атака России на объекты энергетики 30 октября привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине.

После атаки специалисты МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электроснабжения.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС сообщила, что станция снизила мощность двух из своих четырех блоков.