Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії після ударів РФ

Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені зменшити виробництво електроенергії внаслідок пошкодження 8 листопада російськими атаками електропідстанцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Там наголошують, що ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною після російських ударів.

"Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанції, яка мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності", - йдеться в заяві МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре закликав до максимальної військової стриманості задля підтримання ядерної безпеки та уникнення аварії з серйозними радіологічними наслідками.

"Електричні підстанції мають вирішальне значення для наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час війни. Їхнє подальше руйнування є серйозним приводом для занепокоєння в цьому плані", – підкреслив очільник МАГАТЕ.

Україна скликає термінове засідання МАГАТЕ через обстріл росіянами підстанцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС не були випадковими, а свідомо спланованими.

"Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Необхідне термінове реагування міжнародної спільноти", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна закликає МАГАТЕ якнайшвидше розглянути ситуацію та вжити заходів для запобігання подальшим загрозам.

Окремо міністр звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії, із закликом вимагати від Росії припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Сибіга підкреслив, що лише спільний міжнародний тиск може змусити Москву відмовитися від "ядерного шантажу" і запобігти можливим катастрофічним наслідкам.

Через удар Росії дві АЕС втратили доступ до зовнішніх ЛЕП, ще одна знизила потужність

Зауважимо, масована ракетна-дронова атака Росії на об'єкти енергетики 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні.

Після атаки фахівці МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС і Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропостачання.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція знизила потужність двох зі своїх чотирьох блоків.